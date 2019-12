Vuurwerkbom naar politie in Duindorp gegooid

In de wijk Duindorp in Den Haag is een explosief naar de politie gegooid. Dat gebeurde op 3 december, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie en burgemeester zijn woedend. Vuurwerkbom Volgens de gemeente gaat het om een zelfgemaakte vuurwerkbom. Die werd naar een politiebusje gegooid waar zeven agenten in zaten. Zij raakten niet gewond, maar hadden na de explosie wel last van hun oren.

Ik ben niet snel boos, maar deze mensen hebben niet door wat de gevolgen hiervan zijn. Burgemeester van Den Haag

In de wijk is ook een tweede bom gevonden. Die is niet afgegaan. Maar als dat wel was gebeurd in de buurt van mensen, hadden ze waarschijnlijk brandwonden gekregen. De burgemeester van Den Haag zegt dat de relschoppers veel te ver zijn gegaan.

Het is al langer onrustig in de wijk Duindorp en de plaats Den Haag. Het was jarenlang een traditie om een vreugdevuur te bouwen. Maar vorig jaar ging het mis. In Scheveningen ontstond een gevaarlijke vonkenregen die veel schade veroorzaakte. Daardoor morgen in heel Den Haag geen vreugdevuren meer worden gebouwd. En daar zijn veel inwoners boos over.

De politie hield een aantal jongeren aan. Daar zat ook een kind van 9 jaar bij. Daar maakten we even geleden deze video over: