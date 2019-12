IJsbeer-tweeling geboren in dierentuin

Op dit filmpje is de tweeling te zien:

Babynieuws uit Ouwehands dierenpark in Rhenen: er is een ijsbeer-tweeling geboren! Ze zijn geboren op 27 november, maar de dierentuin heeft het nieuws nu pas bekend gemaakt.

De komende maanden blijft de tweeling samen met hun moeder in een speciale kamer. Daar is het heel donker en stil. Er mogen geen mensen bijkomen, zodat ze rustig kunnen groeien.

Namen

Als de ijsbeertjes zelf kunnen lopen, mogen ze naar buiten. Dat gebeurt waarschijnlijk in het voorjaar. Dan maakt de dierentuin ook bekend of het jongens of meisjes zijn en hoe ze heten.