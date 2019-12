Boeren voeren nog een keer actie in Amsterdam en Den Bosch

In Amsterdam en Den Bosch komen boeren opnieuw in actie tegen regels over stikstof. Deze keer wilden ze niet voor veel chaos zorgen. Bij het vorige protest stond namelijk meer dan 1000 kilometer file op de snelwegen.

Brunch

Op de Dam in Amsterdam was een boerenbrunch. Al het eten is in Nederland verbouwd en geoogst. Hiermee willen de boeren laten zien dat zij belangrijk zijn voor ons land en dat ze last hebben van de stikstofregels. Iedereen die zin had, kon mee-eten.

Noord-Brabant

Ook in Den Bosch in Noord-Brabant, zijn vandaag een paar honderd protesterende boeren te vinden. In deze stad gaan politici stemmen over stikstofregels. De boeren protesteren, omdat ze vinden dat de regels in Noord-Brabant strenger zijn dan in andere provincies.