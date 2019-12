Man die Hümeyra vermoordde moet 14 jaar naar de gevangenis

Vandaag is de uitspraak gekomen in de rechtszaak over een heftige gebeurtenis van vorig jaar. Toen werd Hümeyra van 16 doodgeschoten door haar ex-vriend. De rechter heeft besloten dat hij 14 jaar naar de gevangenis moet.

Wat is er gebeurd? Vorig jaar in december werd Hümeyra van 16 jaar neergeschoten bij haar school. Haar ex-vriend werd al snel opgepakt. De dood van Hümeyra was groot in het nieuws. Het gebeurt in Nederland bijna nooit dat een meisje wordt neergeschoten. En al helemaal niet bij haar school.