Waarom heeft Nederland nooit een vrouwelijke premier?

In Finland is Sanna Marin van 34 jaar sinds deze week de jongste premier ooit. Ze is de derde vrouw die premier wordt in het land. En Finland is niet het enige land waar een vrouw de baas is.

Ook in Duitsland, België, Denemarken, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Oostenrijk, Slowakije, Estland, Kroatië, Roemenië, Servië en Moldavië heeft een vrouw de leiding over het land. En in Frankrijk, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Portugal en Oekraïne was ooit een vrouwelijke premier of president.

Nederland is een van de weinige Europese landen waar alleen maar mannen premier zijn geweest. Hoe kan dat eigenlijk? Volgens deskundige Liza Mügge moeten grote partijen in Nederland eerst een vrouwelijke partijleider kiezen.

Die maakt dan kans om premier te worden. Maar die hebben we niet. En dus komt er ook geen vrouwelijke premier. Liza Mügge

Maar dat is niet de enige reden. Volgens Liza Mügge zijn er in de politiek minder vrouwelijke rolmodellen dan mannelijke. En als meisjes en vrouwen geen voorbeeld hebben, is het ook moeilijker om jezelf in zo'n hoge positie te zien.

Bij de Jeugdjournaal Verkiezingsuitzending waren ook geen vrouwelijke voorbeelden ANP

Vind jij het normaal dat er in Nederland altijd een man de baas is of is dat ook een beetje gek? Reageer op de stelling: