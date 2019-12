Leuk of overdreven? Een kerstdiner voor honden

Een kerstdiner hoeft niet alleen voor mensen te zijn. In Eindhoven organiseert een dierenziekenhuis een kerstdiner speciaal voor honden.

De honden krijgen onder andere een stoofpotje met rijst of amuses van paté. Of de honden het bijzonder vinden is natuurlijk niet bekend, maar de er organisatie heeft er in ieder geval veel zin in. Ze verwachten 'het leukste en gekste kerstfeest van de wereld'.