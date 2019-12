AZ speelt eindelijk weer in eigen stadion (tegen Ajax)

De spelers en fans van voetbalclub AZ mochten na maanden eindelijk weer hun eigen stadion in. Het was er een tijd niet veilig na een ongeluk met het dak.

Storm

Vier maanden geleden stortte het dak van het stadion in tijdens een storm. Er was toen geen wedstrijd aan de gang en niemand raakte gewond. Maar het werd wel duidelijk dat het stadion niet veilig was. Het dak bleek niet goed te zijn gebouwd en werd de afgelopen maanden bijna helemaal weggehaald.

Ajax

Nu mag de club er eindelijk weer spelen en de eerste wedstrijd is meteen een kraker. AZ krijgt namelijk nummer 1 Ajax op bezoek. Dat is een belangrijke wedstrijd, want AZ staat op dit moment op de tweede plek in de competitie.