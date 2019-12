Wereldkampioen Sifan Hassan beantwoordt vragen van kinderen

Woensdag wordt wereldkampioen Sifan Hassan misschien wel uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar en vandaag beantwoordt ze jullie vragen. Verslaggever Annabelle ging langs bij de hardloopkoningin van Nederland.

In oktober won Hassan goud op de 1500 meter én de 10.000 meter. Nog nooit won iemand goud op deze twee afstanden. Hoe was dat? Wat zijn haar doelen voor de toekomst? En welke sport deed ze vroeger in Ethiopië? Je hoort het in het interview.