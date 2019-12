Chocopasta voor baby's krijgt prijs die je niet wil winnen

Speciale chocoladepasta voor kleine kinderen heeft een Gouden Windei gewonnen. De bedenkers van de chocopasta zijn daar niet blij mee. De prijs is namelijk bedoeld voor het meest misleidende voedsel.

Op het potje staat dat de chocopasta 'goed' is en 'natuurlijk voor je kleine'. Maar volgens voedingsdeskundigen is het niet handig om baby's chocopasta te geven. Het bestaat voor meer dan de helft uit suiker en dat is niet gezond.

Zonnebloempitten

Het bedrijf dat de chocopasta maakt is het niet eens met de prijs. Zij zeggen dat de pasta écht ietsje beter is dan andere chocopasta's, omdat er ook zonnebloempitten in zitten. En die zijn wel gezond.

Via een site mochten mensen de winnaar van de prijs kiezen. 10.000 mensen brachten hun stem uit.

Duur water

Vorig jaar ging de prijs naar extreem duur water. Volgens deskundigen was dat water precies hetzelfde als kraanwater.