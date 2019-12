Verdachte aanslag tram blijft weg bij behandeling rechtszaak

Vandaag werd gesproken over hoe de rechtszaak tegen Gökmen T. eruit gaat zien. Dat is de man die werd opgepakt na de terroristische aanslag in Utrecht.

De aanslag gebeurde in maart. Een man schoot toen in een Utrechtse tram vier mensen dood. Kort daarna werd hij opgepakt.

Geweld

De verdachte zelf was niet in de rechtbank vandaag. Hij wilde niet komen en werd erg agressief toen hij van de gevangenis naar de rechtbank werd gebracht. Er zou teveel geweld nodig zijn om hem in de rechtbank te krijgen.

De nabestaanden van de slachtoffers waren er wel bij en ze waren erg boos. Ze vinden dat Gökmen T. niet zelf mag bepalen of hij wel of niet komt.

Problemen

Vandaag is bepaald hoe de rechtszaak tegen Gökmen T. er uit gaat zien. Er is onder andere besloten dat hij een advocaat krijgt, terwijl hij dat zelf niet wil. Dat is besloten omdat de verdachte zelf niet goed zijn acties kan overzien.

Dat hebben deskundigen gezegd die hem eerder hebben onderzocht. Ze hebben ontdekt dat hij veel psychische problemen heeft.