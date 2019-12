Geldautomaten gaan 's nachts dicht tegen plofkraken

Alle geldautomaten worden voortaan uitgezet in de nacht. Dat hebben verschillende ministers besloten. Het is bedacht om plofkraken tegen te gaan.

Bij een plofkraak proberen criminelen een geldautomaat op te blazen. Dat gaat zo: met een gestolen pinpas pinnen ze een beetje geld. Als het laatje met briefjes opengaat, doen ze daar snel een explosief in. Door de ontploffing gaat de pinautomaat stuk en kunnen criminelen het geld uit de automaat stelen.

Wat is een plofkraak?

Plofkraken gebeuren vooral 's nachts. Daarom gaan de automaten uit tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends. Als ze uitstaan, kun je niet meer pinnen, en dus ook geen explosief in het geldlaatje doen.

Verbranden

Er zijn ook andere ideeën bedacht om plofkraken tegen te gaan. Eén van de plannen is om het geld automatisch te verbranden als er een explosie is. Zo kunnen criminelen het geld niet gebruiken. Deskundigen gaan de komende tijd kijken of dat ook zou werken.