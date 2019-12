Meest gezochte crimineel van Nederland opgepakt

In de stad Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten is Ridouan Taghi aangehouden. Hij staat bekend als de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij werd opgepakt in een huis.

Het is nog niet bekend wanneer hij naar Nederland wordt gebracht.

Moorden

Ridouan Taghi zou de baas zijn van een grote, criminele bende. Hij wordt ervan verdacht in drugs te handelen en dat hij opdracht heeft gegeven om mensen te laten vermoorden. Leden van de bende zouden 5 mensen hebben vermoord.

De rechtszaak tegen Ridouan Taghi was al eerder begonnen. Hij zat toen zelf niet in de rechtszaal. Bij de rechtszaak was extra beveiliging. We maakten er toen deze video over: