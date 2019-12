Nieuwe plannen bekend tegen lerarentekort

De minister van onderwijs heeft nieuwe plannen bekendgemaakt om het lerarentekort tegen te gaan. Vooral de steden waar het tekort het ergst is, krijgen meer hulp.

Miljoenen

Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht krijgen allemaal een miljoen euro per jaar extra om het tekort op hun scholen tegen te gaan. Veel andere scholen in het land mogen 30 miljoen euro verdelen.

In de nieuwe plannen staan ook tips over hoe scholen het tekort aan kunnen pakken. Vaker digitaal les geven bijvoorbeeld. Ook meer verschillende leraren voor één klas of het veranderen van lestijden kan helpen.