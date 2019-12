Handbalsters als helden ontvangen op Schiphol

De Nederlandse handbalvrouwen kwamen vanochtend aan op Schiphol en daar kregen ze een heldenontvangst.

De handbalsters kwamen rond 04.30 uur aan, maar ondanks het vroege tijdstip stonden er veel enthousiaste fans en familie te wachten.

Finale

Zondag werden de vrouwen voor het eerst wereldkampioen. In een superspannende finale wonnen ze in de laatste seconden met 30-29 van Spanje. Vandaag kwamen ze in Nederland aan met gouden medailles om.

Deze video maakten we eerder over de WK-winst: