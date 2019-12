Marcus Hansma heeft het programma Holland's Next Top Model gewonnen. Hij is 18 jaar en wilde als kleine jongen al model worden.

Contract

In de finale was er een fotoshoot en een show op de catwalk. Marcus krijgt een contract bij een modellenbureau en komt op de cover van een modetijdschrift. Vanavond zie je hem in het Jeugdjournaal.

Op Instagram schrijft Marcus dat hij heel blij is met de overwinning.