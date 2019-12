Mannen en vrouwen minder gelijk in Nederland

De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in Nederland is groter geworden. Op een internationale lijst over gelijkheid is Nederland flink gezakt.

Nederland is 11 plekken gezakt en staat nu op plek 38. Lager dan onder andere Slovenië (36) en Portugal (35) en Rwanda (9).

Opvoeding

In Nederland besteden vrouwen veel meer tijd aan zorgtaken dan mannen, zoals het huishouden en de opvoeding van kinderen. Ook doen ze meer onbetaald werk en hebben ze minder invloed op de politiek.

In steeds meer landen zie je vrouwen terug als premier of president, maar in Nederland is zoiets nog nooit gebeurd. Zaterdag maakten we daar deze video over: