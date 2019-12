Stickers op WhatsApp: leuk, maar je kunt er ook mee pesten

Je ziet er per dag waarschijnlijk wel tientallen voorbijkomen: stickers op Whatsapp. De meeste zijn grappig, maar soms worden stickers ook gebruikt om te pesten, of om vieze of racistische plaatjes door te sturen.

Als jou zoiets overkomt, kun je er het beste met iemand over praten. Je kunt erover vertellen aan je ouders, je mentor of je juf of meester. Blijf er in ieder geval niet meer rondlopen, want dan blijft het pesten vaak doorgaan.