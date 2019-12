Uitgezocht: wat hebben schedels, heksen en spinnen met kerst te maken?

We hebben de opvallendste kersttradities voor je uitgezocht in de nieuwe #Uitgezocht:

Je kerstboom versieren met spinnenwebben, zingen met een paardenschedel en expres kinderen bang maken op straat. In veel landen wordt kerst heel anders gevierd dan bij ons.

Al duizenden jaren wordt er feestgevierd in de maand december: het midwinterfeest. Onze voorouders maakten tijdens dat feest enorme vreugdevuren, om te vieren dat de dagen weer langer worden en dat het weer langer licht blijft.

Heb jij een vraag die wij een keer moeten behandelen in Uitgezocht? Stuur dan een mailtje naar jeugdjournaal@nos.nl of een berichtje op Instagram met jouw idee. Wie weet zoeken we het voor je uit!