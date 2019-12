Welke sporters worden vanavond Sporter van het Jaar?

De meeste prijswinnaars worden vanavond bekend gemaakt. Maar één is al bekend, en dat is het sportmoment van het jaar. De WK-goal van voetbalster Jackie Groenen kreeg de meeste stemmen:

Vanavond wordt het grote Sportgala gehouden. Daarbij worden de beste sporters in het zonnetje gezet en een heleboel prijzen uitgereikt.

De grote show begint vanavond om 20:30 uur en is te zien via NPO 1. Morgen hoor je natuurlijk in het Jeugdjournaal wie de winnaars zijn geworden.