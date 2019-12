Grote Serious Request-actie van 3FM is begonnen

Vandaag is het zo ver: de Serious Request-actie van radiozender NPO 3FM is begonnen. Drie dj-teams gaan van de plaats Goes in Zeeland naar Groningen lopen. Ze lopen niet allemaal tegelijkertijd, ze wisselen elkaar af. Dit doen ze om geld in te zamelen voor het Rode Kruis.

Glazen Huis

Vroeger zaten de dj's rond kerst opgesloten in het Glazen Huis. Dat gebeurt nu niet meer. Tijdens het lopen zullen de dj's live radio maken en acties bezoeken die luisteraars organiseren. Mensen uit het hele land kunnen geld doneren.

Dit is de route die de koppels zullen lopen: