Staatssecretaris Menno Snel treedt af

De staatssecretaris had al zijn excuses aangeboden. Ook krijgen alle ouders hun geld terug en krijgen ze extra geld om het goed te maken.

Twee weken geleden begon de discussie in de Tweede Kamer over de kinderopvangtoeslag. Onze verslaggever Tamara was daar toen bij en het ging er heftig aan toe. Je ziet het in de video hieronder: