Van rotjes tot vuurpijlen: zó steek jij ze veilig af

Rotjes, vuurpijlen of een pot siervuurwerk: we knallen veel de lucht in tijdens oud en nieuw. Maar dat kan soms flink mis gaan. Vorig jaar zaten er honderden mensen bij de Eerste Hulp met oud en nieuw.

Bij een vuurwerkwinkel in Maassluis leren kinderen over de gevaren van vuurwerk en hoe ze er veilig mee om kunnen gaan. Want als je vuurwerk op de juiste manier afsteekt, is het volgens hen heel leuk.

Honderden gewonden

Er wordt weleens illegaal vuurwerk afgestoken: dat is zo gevaarlijk, dat het verboden is in Nederland. Maar ook door het afsteken van minder zwaar vuurwerk kun je gewond raken, als je dit niet op de juiste manier doet.

Vorig jaar raakten zo'n 100 kinderen die jonger dan 15 jaar zijn gewond. Ze hadden bijvoorbeeld brandwonden of pijn aan hun ogen.

Regels

Maar wat zijn eigenlijk de regels bij vuurwerk afsteken of kopen? Dat lees je hieronder.