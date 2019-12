Handbaldames winnen prijs voor Sportploeg van het Jaar

Zij konden allebei niet bij het gala zijn, omdat ze in het buitenland trainen voor de Olympische Spelen van 2020. Via Skype lieten ze weten heel blij te zijn met hun prijs.

De Nederlandse handbaldames zijn uitgeroepen tot sportploeg van het jaar! Dat gebeurde op het NOS | NOC*NSF Sportgala. De vrouwen konden gewoon doorgaan met feestvieren, want ze wonnen afgelopen zondag nog het WK handbal.

Bij de Paralympische sporters won Jetze Plat. Hij is handbiker en won goud op het WK.

De prijs voor het beste jonge talent ging naar Keet Oldenbeuving van 15. Zij is skateboardster en werd in oktober Europees kampioen. De kans is groot dat Keet ook naar de Olympische Spelen gaat.