Ajax en PSV prutsen in bekerwedstrijden

Een gênante avond voor Ajax en PSV gisteren. De clubs speelden allebei een wedstrijd voor de KNVB-beker. Ajax won met 4-3 van Telstar en PSV won op het nippertje van GVVV. Daar werd het 2-1.

PSV maakte het tweede doelpunt pas in het laatste moment van de verlenging.

Lagere competitie

De clubs zullen daar niet echt trots op zijn, omdat hun tegenstanders niet eens in de eredivisie spelen. Ze spelen één of zelfs twee competities lager. Veel fans van PSV zijn boos en vinden dat het bestuur op moet stappen. Maandag werd trainer Mark van Bommel ontslagen.

Ajax

Bij Ajax is de situatie iets minder dramatisch, maar ook daar is het onrustig. Afgelopen week verloor Ajax in de competitie van Willem II. Vorige week verloren de Amsterdammers met 1-0 van Valencia waardoor ze niet verder mogen in de Champions League.