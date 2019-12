Prinses Amalia op de tribune van de Tweede Kamer

Prinses Amalia zat vandaag even op de publieke tribune van de Tweede Kamer. Dat is de plek waar iedereen kan meekijken met de politiek.

Interessant

Amalia was er niet vanwege school. Ze was er samen met twee leeftijdsgenoten omdat ze het interessant vindt. Volgens haar voorlichters doet ze dat wel vaker.

Op dit moment zit Amalia op school in Den Haag, waar ook de Tweede Kamer is. Als ze over twee jaar 18 is, komt ze officieel in de Raad van State. Dat is een groep die advies geeft aan de regering.