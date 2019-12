Feest! Het is tijd voor kerstvakantie

Heb jij al kerstvakantie of krijg je die vandaag? Vanaf morgen kun je in ieder geval de hele dag chillen en kerstkransjes eten, want dan is de vakantie voor iedereen begonnen.

Het Jeugdjournaal gaat in de kerstvakantie gewoon door! Iedere avond zie je om 19.00 uur op NPOZapp het nieuws van de dag. Op zaterdag 28 december zie je zelfs het nieuws van heel 2019 in het speciale NOS Jeugdjournaal Jaaroverzicht! Dat begint om 18.35 op NPOZapp.

Jouw mening

Voor het zover is, zijn we nog even benieuwd naar jouw mening. Vind jij de kerstvakantie leuker dan de meivakantie of zomervakantie? Reageer op onze stelling!