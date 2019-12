Dit zijn de 5 best bezochte musea van Nederland

Miljoenen mensen bezochten dit jaar een museum in Nederland. En daarvoor gingen ze vooral naar Amsterdam. Het Rijksmuseum was het populairst: daar gingen 2,7 miljoen mensen een kijkje nemen.

Op de tweede plek staat het Van Gogh-museum, waar alles draait om de wereldberoemde schilder Vincent van Gogh.

En op nummer drie, het Anne Frank-museum. Ook dat museum trok afgelopen jaar meer bezoekers dan ooit. Dat waren vooral buitenlandse toeristen.

Kinderen

En op een goeie vierde plek, staat het wetenschapsmuseum Nemo. Dat museum is vooral populair bij kinderen. Op de vijfde plek staat het Stedelijk museum in Amsterdam. Dat is een museum met moderne kunst.