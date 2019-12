Beroemde egel met 5 stekels komt in museum

Egel Five krijgt een plekje in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Daar wordt de egel tentoongesteld naast andere bekende dieren die ooit het nieuws hebben gehaald.

Five werd beroemd omdat ze maar vijf stekels had. De egel werd opgevangen en het ging na een tijdje beter met haar. Helaas is ze een tijdje terug toch nog overleden.

Five werd in oktober door kinderkrant Kidsweek nog gekozen tot Dier van het Jaar.