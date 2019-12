Kyan van 'Herres' gaat viral en is trots

Kyan van 14 is blij dat hij viral is gegaan in een video van YouTuber Korthom. Hij zei iets wat veel mensen heel grappig vonden:

Iets is volgens Kyan 'herres' als het een beetje druk is en er veel gebeurt. Bijvoorbeeld als er dus gevochten wordt.

Ziekenhuis

Kyan had eerst niet door dat hij zo'n hit was. Hij lag namelijk in het ziekenhuis voor een operatie. Hij had een tumor in zijn hoofd en die is er nu uitgehaald.

Op Instagram heeft Kyan er ineens flink wat volgers bij. Ruim een week geleden had hij er zo'n 300. Nu zijn het er meer dan 150.000.