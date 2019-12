Wie is de beste kickbokser: Rico of Badr?

Kickboksers Rico Verhoeven en Badr Hari zijn klaar voor hun gevecht om de wereldtitel. Vanmiddag stonden ze alvast oog in oog met elkaar tijdens de zogenaamde 'staredown'.

Veel fans kijken uit naar het gevecht. Ze hopen dat het spannender wordt dan de vorige keer. Toen moest Badr Hari opgeven door een blessure aan zijn arm.

Veel fitter

Hari denkt dat het nu beter zal gaan. Hij zegt dat hij veel fitter is dan de vorige keer.

De wedstrijd is morgenavond in de GelreDome in Arnhem. Je moet 16 jaar of ouder zijn om bij het gevecht te mogen kijken.