De voetballer heeft een speciaal apparaat gekregen dat in de gaten houdt hoe het met zijn hart gaat. Op Instagram bedankt hij alle fans voor de lieve berichten:

Voetballer Daley Blind heeft een ontstoken hartspier. Anderhalve week geleden viel hij tijdens een wedstrijd tegen Valencia ineens in elkaar. Na de wedstrijd was hij erg duizelig.

blinddaley

Thank you all! 🙌🏻