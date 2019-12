Dwars: Indy en Nine balen van donkere fietspaden

Indy en Nine uit de plaats Bunschoten-Spakenburg moeten vaak over een onverlicht fietspad fietsen. Zeker nu het in de winter zo snel donker is, is dat gevaarlijk en ook best eng. En dat zit de meiden behoorlijk Dwars.

Gemeente

Samen met verslaggever Joris gaan ze naar de gemeente Amersfoort om te vragen of dat niet anders kan. En of dat gelukt is? Dat zie je in de video hierboven!