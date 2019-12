Het beste uit de 'Check Dit Dan'

Wat zijn de opvallendste nieuwtjes uit onze rubriek Check Dit Dan? Iedere zondag zetten we de hoogtepunten voor je op een rij. Met deze week:

1. Harry Potter-truc

We hebben al vaker video's van Zach King laten zien, maar deze is wel weer heel vet. En hij laat ook meteen even zien hoe hij kan vliegen op een bezemsteel.