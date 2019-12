Toptennisster Kiki Bertens beantwoord vragen van kinderen

Ze traint al sinds 6 jaar oud is: Kiki Bertens. In 2016 haalde ze haar beste resultaat: de halve finale op het Franse toernooi Roland Garros. Dat is één van de belangrijkste toernooien ter wereld.

Maar waarom is ze begonnen met tennis? Vond je het vroeger niet stom om feestjes af te zeggen omdat ze moest trainen? En hoe speciaal is haar tennisracket? Op deze en nog meer vragen van jullie geeft tennisster Kiki Bertens antwoord in de video hierboven.