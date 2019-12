Steeds meer kinderen groeien op bij één ouder

In Nederland zijn steeds meer eenoudergezin. 1 op de 6 kinderen groeit op bij alleen een vader of alleen een moeder. Twintig jaar geleden was dit nog 1 op de 9.

Half miljoen kinderen

In totaal gaat het om ruim een half miljoen kinderen. Meestal komt het doordat de ouders scheiden of door het overlijden van een ouder. Het komt ook voor dat de ouders nooit hebben samengewoond.

Vooral in Rotterdam, Amsterdam en Heerlen zijn veel eenoudergezinnen. In Staphorst en Urk komt het het minst vaak voor.