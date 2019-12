Vakantie met de trein wordt populairder

Er zijn dit jaar meer treinkaartjes verkocht voor internationale reizen. Vier miljoen reizigers pakten vanuit Nederland de trein naar het buitenland.

Veel reizen gingen naar België, maar ook rechtstreekse treinen naar bijvoorbeeld Londen en Disneyland Parijs zijn populair.

De meeste mensen doen het omdat het beter is voor het milieu dan een reis met de auto of het vliegtuig. Maar is het ook leuk? Wij zijn benieuwd wat jullie vinden. Reageer op de stelling: