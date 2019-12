In dit dorp vind je meer dan 200 kerststallen

Als je dol bent op kerststallen, moet je de komende dagen even naar Baarn. In dat dorp is een speciale route uitgezet langs meer dan 200 stallen!

Uit het hele land komen mensen de kerststallen bekijken. Het idee komt van een vrouw uit het dorp. Ook kinderen uit Baarn hebben een stal neergezet. En sommige stallen zien er anders uit dan je misschien gewend bent!