Standbeeld van voetballer Zlatan heeft geen neus meer

Een standbeeld van de Zweedse voetballer Zlatan Ibrahimovic is flink vernield. Het beeld is besmeurd met verf en zijn neus is ervan af gezaagd. Ook heeft de rechtervoet één teen minder.

Vandalen hebben dat waarschijnlijk gedaan omdat ze Zlatan een overloper vinden. De voetballer is vroeger ontdekt bij voetbalclub Malmö, maar werd kort geleden gedeeltelijk eigenaar van de grote concurrent Hammarby. Dat vinden sommige voetbalfans niet kunnen.

Wc-bril

Het beeld is trouwens al voor de derde keer vernield: eerder werd het al zilver gespoten. Ook kreeg Zlatan een vuilniszak op z'n hoofd en een wc-bril aan zijn arm.