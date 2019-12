Kersttraditie: broers spelen op zeldzame midwinterhoorn

De midwinterhoorn is ongeveer anderhalve meter lang en gemaakt van hout.

Vroeger speelden mensen op een midwinterhoorn om boze geesten te verjagen, maar nu is het vooral een kersttraditie. De broers Thijs, Niels en Jurgen weten er alles van. Zij horen bij de paar kinderen in Nederland die het instrument kunnen bespelen.

Het bespelen van de hoorn is knap lastig, het instrument heeft namelijk helemaal geen knoppen. Je kunt alleen van toon wisselen door harder of zachter te blazen. Je ziet (en hoort) het in de video hierboven.