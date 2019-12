75 jaar geleden: kinderen krijgen cadeautjes van soldaten

Ze vierden niet alleen kerst met elkaar, maar ook met de bevrijde Nederlanders. Zo konden ze de ellende van de afgelopen tijd even vergeten. Hoe dat ging, zie je in de video op onze bevrijdings-site:

75 jaar geleden vierden de bevrijders van Nederland hier Kerstmis. Tussen het vechten door was er voor sommige soldaten even tijd voor feest.

Veel van de soldaten kwamen uit Canada, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Daar is kerst het belangrijkste feest van de winter.

Wil je meer weten over het nieuws uit de Tweede Wereldoorlog en over de bevrijding van Nederland? Op deze speciale site van het Jeugdjournaal lees je er alles over.