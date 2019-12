Serious Request haalt ruim 1,4 miljoen euro op

evakoreman

EMOTIES! Over de prachtige acties, over de vele mensen langs de kant, over het doel, over m’n fantastische collega’s, over de meelopers (Harm in z’n korte broekie), over de geweldige tussenstand, over de scootmobiel die vast kwam te zitten in de modder, over de finish in in Holten, over m’n hoofd stoten tegen de camera en mijn vrienden ❤️ @egbrtt & @mirjamvonb die als verrassing midden in de nacht voor mijn neus stonden. Zo, zo, zo lief. Op de laatste foto zie je de meest oncharmante huilfoto ooit 😂 #3FM #seriousrequest #sr19 📸: @bulletray