Koning in kersttoespraak: 'Het is oké als het even tegenzit'

"Geef jezelf wat ruimte. Het is oké." Dat zei koning Willem-Alexander vandaag in zijn kersttoespraak. De koning vindt het belangrijk dat vooral jonge mensen het zichzelf niet teveel aantrekken als het even niet goed gaat.

De toespraak ging ook over het einde van Tweede Wereldoorlog. Dat is nu bijna 75 jaar geleden. Daar wordt in 2020 uitgebreid bij stilgestaan. De koning benadrukte dat vrijheid erg belangrijk is en dat Nederland een succesvol land is omdat we goed kunnen samenwerken.

Hier zie je de hele toespraak van de koning: