Lil' Kleine heeft op Instagram een nieuw liedje gepost. Het gaat over zijn zoontje Lío en zijn vriendin Jaimie. In het nummer rapt hij over dat hij er altijd voor zijn zoon zal zijn.

"Hier een klein kerstcadeautje van mij," schrijft Lil' Kleine bij de post. In de video zie je allerlei filmpjes van hem met Lío. Hier kun je 'm bekijken en luisteren: