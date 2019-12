Achter de schermen bij de rap van het jaar van Donnie

2019 was een goed jaar voor rapper Donnie. Hij had flinke hits, grote optredens en hij wordt ook nog vader. En speciaal voor het Jeugdjournaal maakt hij een rap over het nieuws van het afgelopen jaar.

Die rap zie je zaterdag vanaf 18:30 uur in het NOS Jeugdjournaal Jaaroverzicht 2019, maar nu krijg je vast een kijkje achter de schermen.