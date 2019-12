700.000 mensen kunnen moeilijker ademen met Oud en Nieuw

Oud en Nieuw is voor veel mensen een leuk feest, maar het is minder leuk als je niet goed kunt ademen. Volgens het Longfonds hebben 700.000 mensen daar ieder jaar last van.

Hoesten

Door de dampen van vuurwerken krijgen mensen het benauwd en moeten ze hoesten. Soms moeten mensen zelfs naar het ziekenhuis.

Sommige mensen vluchten tijdens Oud en Nieuw naar een natuurgebied waar de lucht minder vies is. Daar kunnen ze beter ademen.

Vuurwerkvrije zones

Volgens het Longfonds zou het goed zijn als er meer vuurwerkvrije zones komen in Nederland. Dat zijn plekken waar je geen vuurwerk af mag steken.

Vanavond zie je Sven van 11 in het Jeugdjournaal. Hij voelt zich ook niet goed tijdens de jaarwisseling, maar hij wil het feest toch niet missen.