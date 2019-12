Inbrekers worden vaak niet gepakt

Er zijn verschillende redenen waarom de dieven niet gepakt worden. Zo zijn er vaak te weinig aanwijzingen voor de politie. Ook zijn er regelmatig geen beelden van bewakingscamera's, weten ze niet hoe de dader eruit ziet en is niet bekend in welke auto de dief vluchtte.

Elke dag zijn er zo'n 100 inbraken in ons land. Vaak wordt bij 90 van deze 100 inbraken de dader niet gevonden. Er zijn 30 gemeenten in Nederland waar zelfs geen enkele inbraak werd opgelost dit jaar.

De meeste inbraken in Nederland worden niet opgelost. Dat blijkt uit een onderzoek van het programma RTL Nieuws.

In december en januari wordt het meest ingebroken in Nederland. De minste inbraken worden gepleegd in de maand juni.