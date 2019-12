2500 kilo aan illegaal vuurwerk gevonden

In de plaats Hendrik-Ido-Ambacht in Zuid-Holland heeft de politie meer dan 2500 kilo verboden vuurwerk gevonden. Het lag in een grote container, een garagebox en een schuur. In dozen en kokers zaten een heleboel cobra's en ander illegaal knalvuurwerk. Er lagen ook mortierbommen bij, die alleen door professionals mogen worden afgestoken bij grote vuurwerkshows.

Illegaal vuurwerk is volgens de politie heel gevaarlijk. Het vuurwerk is niet getest en ook niet goedgekeurd. Dat betekent dat het niet goed of te snel af kan gaan. Ook zit er soms te veel kruit in het verboden vuurwerk. Door de grote explosie en luide knal kun je verwondingen krijgen.