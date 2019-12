2019: Fender kreeg dit jaar heel veel lieve reacties

Dit jaar vertelde Fender over zijn brandwonden en de vervelende reacties die hij soms krijgt. Voor het Jeugdjournaal Jaaroverzicht zochten we hem weer op. Hij vertelt dat hij vaak wordt herkend door de video en dat hij veel leuke en lieve reacties krijgt.

In het Jeugdjournaal Jaaroverzicht 2019 zie je meer video's over bijzondere kinderen die dit jaar in het nieuws waren. Je ziet het om 18:30 uur op NPO Zapp.