De rap van het jaar van Donnie

Hey hey, I'm gonna take my horse to the All Time Road,

Mijn money lined, net een stokbrood.

Kwam in het nieuws hoe het baardje bij Wim-Lex zit

En we hebben nog steeds geen brexit.

We wonnen het Eurovisie

Het land werd gek, het dak ging eraf zoals bij AZ

Van der Weijden ging te water met een plons

Elfsteden, pakte millies voor het kankerfonds

Soms ga ik door het land om geld te innen

Ben een kampioen net onze Leeuwinnen

En onze jongens die doen weer mee,

De laatste keer dat dat zo was kocht men nog CD

Het was me het jaartje wel

Wat ik jou in het kort vertel

Maar ging het te snel check het hele verhaal

Op www punt Jeugdjournaal

Wanneer gaan we wat aan het klimaat doen?

De stack in mijn zak is al jaren groen

Kinderen voor kinderen bestaat 40 jaar

En bij de klimaatmars stonden ze naast elkaar

Zweeds bloed, net het klimaatmeisje

De zomer snikkelheet, maar m'n pols koud met een ijsje

Die hond in het witte huis die werd gehuldigd

WK Fortnite waren prijzen niet lullig

Bij de Everest stond een lange rij

Shit, het leek wel een show van mij

Dit was twee-duizend-negentien ik zet het op een rijtje

Twee Nul Twintig, You got this, begrijp je

Op de A4 oerend hard met m'n trekker

Op het Malieveld gingen boeren uit hun stekker

Het was me wel een jaar

Zorg in 2020 goed voor elkaar

O jee, we missen punt N. L. maar ach dat weten die lieve mensjes wel.