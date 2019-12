7000 knuffels van Tygo worden vanmiddag op het ijs gegooid

Tygo van 10 heeft 7000 knuffels verzameld! Die worden vanmiddag allemaal op het ijs gegooid tijdens een ijshockey-wedstrijd. Dat is een traditie in Amerika:

Nu gaat dat dus ook in Nederland gebeuren. Tygo is niet de enige die knuffels heeft verzameld, in totaal worden er vanmiddag zo'n 20.000 knuffels gegooid.

Zieke en arme kinderen

Uiteindelijk worden alle knuffels naar het ziekenhuis en naar arme kinderen gebracht. Wij zijn benieuwd wat jij van knuffels vindt. Ben je daar ooit te oud voor of niet? Reageer op de stelling: